Казанский аэропорт возобновил работу

Два десятка рейсов на вылет и прилет были задержаны в аэропорту Казани на время его закрытия. К девяти утра 3 октября гавань возобновила работу.

Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Аэропорт Казани был закрыт ради безопасности полетов с шести утра по Москве. За это время, судя по табло, гавань не выпустила и не приняла порядка 20 самолетов.

Также был закрыт второй аэропорт в Татарстане, нижнекамская воздушная гавань закрыта с 07:45.