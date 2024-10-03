Казанский аэропорт возобновил работу

Два десятка рейсов на вылет и прилет были задержаны в аэропорту Казани на время его закрытия. К девяти утра 3 октября гавань возобновила работу.
Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Аэропорт Казани был закрыт ради безопасности полетов с шести утра по Москве. За это время, судя по табло, гавань не выпустила и не приняла порядка 20 самолетов.
Также был закрыт второй аэропорт в Татарстане, нижнекамская воздушная гавань закрыта с 07:45.
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