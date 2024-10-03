Вслед за казанским аэропортом закрыли гавань в Нижнекамске

Аэропорт Нижнекамска также закрыт на вылет и прилет воздушных судов 3 октября. Казанский аэропорт закрыт третий час.

Как сообщает Росавиация, нижнекамский аэропорт не работает с 07:45. Причина та же — безопасность полетов. Это международный аэропорт чуть больше чем в 200 километрах от Казани. Пока что на вылет задержан один московский рейс.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани также не принимает и не отправляет рейсы. Вероятно, проблема в угрозе атаки дронов.