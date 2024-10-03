Унылая петербургская погода не оставит горожан без возможности романтичной прогулки

Небольшой дождь местами, слабый ветер и относительно комфортные +10 градусов ждут на улице жителей Петербурга 3 октября. Во второй половине дня станет суше.

По данным Гидрометцентра, на половину восьмого утра температура уже почти достигла своего предполагаемого дневного максимума, который вряд ли превысит 11 градусов тепла. Синоптики обещают слабый ветер. Дождь, даже если он вас застанет, будет небольшим.

Предполагается, что ночь 4 октября будет сухой и с температурой до +7 градусов.