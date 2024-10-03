В прокат выходит комедия по сценарию Александра Рогожкина про очередные национальные особенности

3 октября в прокат выходит комедия «Особенности национальной больницы». По сюжету на этот раз загадочную русскую душу познаёт не финн, а молодой немец Вернер Мюллер (Карл Филип Бенцшавель), который соглашается поработать волонтёром в неврологическом отделении обычной петербургской больницы, чтобы получить медсправку для работы в школе. Всего один день — но он изменит Мюллера навсегда.



Источник: кадр из фильма







Кроме немецкого актера, в фильме сыграли Виктор Бычков (Кузьмич у Рогожкина), Алексей Розин («Триггер», «Ищейка») — и музыканты Олег Гаркуша и Аркадий Укупник.



Сценарий к фильму написал умерший недавно Александр Рогожкин, чьи «Особенности национальной охоты» и их продолжения стали культовыми. По словам критиков, в фильме нашлось место и классическим комедийным приемам — и поэзии абсурдизма, которая ощущалась в первых «Особенностях», не давая им стать просто комедией положений.



Станислав Светлов известен зрителю по своей дебютной драме «Ада» о взрослении девочки в провинциальном городке. Продюсером новой картины выступил Алексей Учитель («Прогулка», «Матильда»).



Фильм стал победителем программы «Выборгский счет» на минувшем фестивале «Окно в Европу».



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