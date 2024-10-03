В Петербурге задержали мужчину, запускавшего беспилотник над городом. При нем нашли фото производственного объекта

В Петербурге 2 октября задержали 23-летнего молодого человека, запускавшего беспилотник над городом. В памяти коптера нашли фотографии склада сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь».

«Фонтанке» стало известно, что правоохранителям мужчина заявил, что снимки делал за деньги. По его словам, снять склад с высоты ему поручил некий Артемий в мессенджере Telegram. О сумме вознаграждения не сообщается. Задержанный доставлен в 51-й отдел полиции.

Беспилотник Mavik air 2, запущенный молодым человеком, предназначен для качественной съемки фото и видео 4К Ultra HD. Он поднимается на высоту до 5 километров, а его дальность полета достигает 18,5 километров.