Упал, очнулся — реанимация. Электрик попал в больницу после падения со стремянки в ТЦ «Континент»

Протяжка кабеля в ТЦ «Континент» на северо-западе Петербурга закончилась для электрика реанимацией. Мужчина получил множество травм после падения со стремянки по собственной неосторожности.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент случился в утром 2 октября в торговом центре на Байконурской улице. 52-летний главный инженер-электрик комплекса вместе со своим 51-летним коллегой выполнял монтажные работы по протяжке кабеля. Пострадавший поднялся на стремянку на высоту около 1,8 метра. Однако, к

Когда работы подошли к концу и пришлось спускаться вниз, главный электрик оступился и упал. Казалось бы, рядовая ситуация для рабочих завершилась для опытного инженера больничной койкой в отделении реанимации. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении мужчины не совершалось.

Электрик получил травмы головы, груди, таза, позвоночника и конечностей. Кроме того, пострадавшему диагностировали ушиб легких и перелом правой подвздошной кости.