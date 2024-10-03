В Кронштадте первая атомная подлодка СССР приняла на борт 100 тысяч посетителей

Длина корабля — 107 метров, вес — 2558 тонн. Внутри воссозданы исторические интерьеры подлодки, оборудование, подъемно-мачтовые устройства — стабилизаторы, винты, рули. Ветераны-подводники, служившие на «К-3» и других кораблях первого поколения, помогли создать архив личных фотографий, писем и документов. В отсеках размещены аутентичные приборы, которые пришлось разыскивать специально для экспозиции. Дополнительную информацию показывают на цифровых экранах.

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» — корабль с интересной и драматической историей. Она положила начало отечественному атомному подводному флоту, побывал на Северном полюсе, пережила трагический пожар и прошла за время боевой службы 128 443 мили. То есть, почти шесть раз обогнула Землю по экватору.

1 из 3 Источник: пресс-служба «Острова Фортов»

После списания в 1991 году подводной лодке более трех десятилетий угрожала утилизация. Но в 2020-м проект «Остров фортов», ВМФ России и «Объединенная судостроительная корпорация» запустили проект по сохранению АПЛ в качестве музейного экспоната. Сегодня это единственный в мире музеефицированный подводный атомоход, размещенный на суше в крытом помещении.

В 2021 году «К-3» поместили в погружной док и перевезли из Мурманской области в Кронштадт. Корабль прошел от Снежногорска по Баренцеву и Белому морям, по Беломоро-Балтийскому каналу через Онежское и Ладожское озера, по Свири и Неве до акватории Финского залива, а затем был отбуксирован на Кронштадтский морской завод. Там прошли подготовительные работы: корпус заново окрасили, дефектные части заменили.

1 из 6 Источник: пресс-служба «Острова Фортов»

После стартовала уникальная инженерно-логистическая операция. Из Кронштадта «К-3» отправился в в Высоцк, где в акватории его поместили на погружную баржу «Атлант», а потом отбуксировали к терминалу порта «Моби Дик» в Кронштадте. Там прочный корпус подлодки разделили на две части — для безопасной транспортировки по суше.

Далее в течение четырех ночей прошла сухопутная перевозка по улицам Кронштадта к зданию Музея — никогда раньше такое большое судно не перевозили через городскую улично-дорожную сеть. В музей лодка зашла 13 октября, так что совсем скоро можно будет отметить двухлетнюю годовщину прибытия легендарного корабля на место его финальной «стоянки». Внутренняя экспозиция К-3 работает с 26 декабря 2023 года.

1 из 4 Источник: пресс-служба «Острова Фортов»