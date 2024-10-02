Сергей Семак назвал состав на матч против «Акрона» в Кубке России

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Акрона» из Тольятти. Встреча пройдет 2 октября в Петербурге на «Газпром Арене».

В составе «Зенита» с первых минут выйдут следующие футболисты: Денис Адамов, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Страхиня Эракович, Юрий Горшков, Вендел, Александр Ерохин (капитан команды), Артур, Андрей Мостовой, Педро, Александр Соболев.

В запасе остались: Евгений Латышонок, Максим Тимофеев, Нино, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Максим Глушенков, Дмитрий Васильев, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра, Лусиано.

Матч начнется в 21:15. После четырех туров «Зенит» с десятью очками идет на первом месте в группе D. «Акрон» занимает вторую строчку с восемью очками.