Россотрудничеству не понравились учебники стран СНГ и Ближнего Востока. Исследование выявило в них «негативные образы» России

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) назвало «деструктивным» представление России в учебниках истории некоторых стран СНГ и Ближнего Востока. Об этом 2 октября пишет издание РБК, ранее рассказавшее о соответствующем исследовании ИНИОН РАН.

Ученые Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук проанализировали образы России в учебниках истории пяти стран постсоветского пространства — Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана — и пяти государств Ближнего Востока — Египта, Израиля, Ирана, Турции, Туниса и Китая. В итоге они пришли к выводу, что в этих учебных пособиях Россия преимущественно представлена как колониальное государство.

Так, например, политика Российской империи в отношении Казахстана обозначается «территориальной экспансией» и «протекторатом», установление советской власти в Азербайджане называется «военным вторжением», осуществленным при поддержке «предательских сил», в базовом пособии по изучению истории для обучающихся в Академии МВД Узбекистана дается резко негативная характеристика периоду, когда Средняя Азия была в составе Российской империи и СССР, а Россия нанесла вред как национальной идентичности, так и экономическому положению Узбекистана; российская политика в Иране часто ассоциируется с вмешательством во внутренние дела и с поддержкой режимов, благоприятных для империи.