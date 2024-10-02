«Стоит колом и надолго». Московское шоссе багровеет на глазах из-за перекрывших проезд фур

Московское шоссе встало в глухой пробке вечером 2 октября из-за ДТП с участием двух фур. Протяженный участок окрасился в бордовый цвет, застрявшие водители потеряли на нем уже около часа.

«Московское шоссе/Курьерский проезд — две фуры перекрыли полностью шоссе в сторону города. Автобусы не ходят», — написали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Повреждения оказались несерьезными, но на движении транспорта сказались.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся в обе стороны по шоссе от Курьерского проезда и до Колпинского шоссе. Со слов пользователей, столкнувшиеся большегрузы заняли все три ряда, о наличии пробки водители сообщили еще в 17 часов.

«Перекрыли все полосы, даже через обочину не проехать. Это надолго», - написали в комментариях.

К 18:30 загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки начнут снижаться уже в ближайший час.