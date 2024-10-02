В Новосаратовке в 2025 году построят детский сад на 220 детей

В Новосаратовке Всеволожского района Ленобласти началось строительство нового детского сада на 220 детей. Как сообщает холдинг Setl Group, сдать объект планируют в третьем квартале 2025 года.
Садик в ЖК «Город Звезд» будет трехэтажным. На первом этаже разместятся ясли с игровыми комнатами и спальнями, медицинский и процедурный кабинеты, а также кухня. На втором этаже будут комнаты для детей от 3 до 5 лет, залы для физкультуры и музыки, помещения для кружков. Третий этаж отведен старшим воспитанникам 5–7 лет, здесь же будут классы школьной подготовки.
Во дворе садика расположатся игровые площадки, а также две спортплощадки для ребят младшего и среднего возраста.