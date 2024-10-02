В Невском районе построили детский садик на 300 мест с бассейном

В Невском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новый детский садик на 300 воспитанников.



Как сообщили в «Группе ЛСР», которая построила объект, помимо групповых ячеек внутри учреждения есть бассейн, столовая, медицинский блок, физкультурный и музыкальный залы, помещения для кружков и кабинет логопеда.

