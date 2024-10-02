Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 761мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,36
EUR 103,65
Что такое Кудрово
Блатные номера вернулись
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Откуда у водителей скорой деньги
Когда дадут тепло
Дело врачей: проведено 50 обысков
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Образ жизни обзор Покровская родительская суббота в 2024 году: приметы, традиции и как правильно поминать умерших

Покровская родительская суббота в 2024 году: приметы, традиции и как правильно поминать умерших

Накануне Покрова Пресвятой Богородицы есть важный день, о котором не стоит забывать

540
Написать комментарий

Покровская суббота — день, специально отведенный для почитания памяти умерших. И у него есть свои традиции, правила и порядки

У православных верующих есть несколько дней в году, когда они поминают усопших, заказывают по ним службу, посещают кладбища. Эти дни называются родительскими субботами, и одна из ближайших таких — Покровская. Она наступает накануне Покрова Пресвятой Богородицы, однако в церковном календаре ее нет. Разбираемся, почему так получилось, какие приметы и традиции существуют в этот день и как поминать усопших на Покровскую родительскую субботу.

Когда Покровская родительская суббота в 2024 году

Своими корнями Покровская родительская суббота уходит в XVI век и связана со взятием Казани, которое произошло 14 октября 1552 года, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Тогда в битве погибли сотни воинов и простых людей, а само событие имело существенное религиозное значение, тем не менее поминальной службы по погибшим не проводилось — день поминовения воинов, павших при штурме Казани, установили только в 1592 году с подачи патриарха Иова. Выпал он на ближайшую к Покрову Пресвятой Богородицы субботу. Так и повелось. В 2024 году Покровская родительская суббота выпадает на 12 октября.

Изначально панихиды проводили лишь в Казанской епархии, из-за этого Покровская родительская суббота не попала в церковный календарь. Со временем традиция ширилась, смысл поминовения тоже (теперь это день памяти умерших близких и родных, а также всех, кто отдал собственную жизнь за Родину), а поминальная дата распространилась на соседние регионы, но не на все подряд, и в календарь ее так и не внесли.

Как принято проводить Покровскую родительскую субботу

Хотя посещать храм на Покровскую родительскую субботу не такое уж обязательное действие, верующие традиционно идут на службу. На панихиду можно заранее передать имя усопшего в записке, чтобы его упомянули в молитве. Также в церковь принято приносить продукты для освящения, которые потом раздают нуждающимся или ставят на стол для поминальной трапезы.

После богослужения или вместо него многие отправляются на кладбище к могилам своих близких. Там можно помолиться за упокоение душ и просить у Бога защиты для близких. Многие наводят на могилах порядок, оставляют свечи в знак уважения к усопшим и памяти о них.

Поминальный стол на Покровскую субботу представляет собой скромный семейный ужин. Собравшиеся могут помолиться за усопших и вспомнить их добрым словом. Но важно, чтобы стол был именно поминальным, а не праздничным. Поэтому следует выбирать скромную пищу и поставить кутью.

Что можно и нельзя делать в Покровскую субботу

У Покровской родительской субботы, как и у любого другого поминального дня, есть свои ограничения и определенный порядок:

  1. Слезы и горечь об усопших следует сдерживать. Им это ничем не поможет, а живых лишь расстроит. Лучше всего воскресить в своей памяти самое лучшее, связанное с близкими, о которых горюешь.

  2. Пожертвования и оказание помощи нуждающимся — лучшее из того, что может сделать человек в память о своих близких. Важно это делать от души, а не потому что «так принято».

  3. Церковью порицаются ссоры, сквернословие и злые помыслы, направленные в сторону кого бы то ни было. Очень важно сохранять мирное и спокойное расположение духа.

Отдельно следует отметить, что память о самоубийцах в церковной традиции не чтут. О них близкие могут помолиться сами, прося божьего милосердия для них. Также отрицается и народный обычай — оставлять алкоголь на могиле усопшего.

Покровская родительская суббота — день памяти усопших, о которых не стоит забывать. Вспоминая своих близких, каждый человек может помолиться о спасении их души. Кто-то может сказать, что это не настолько важно, но нередко таким действием мы хотя бы немного можем помочь унять горе и приблизиться к собственному успокоению.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Блеснем «архиллектом». Часть вторая
2 октября, 14:15
Новости компаний
Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего делаПредставители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.
2 октября, 11:54
ТОП 5
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Блеснем «архиллектом». Часть вторая
2 октября, 14:15
Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего делаПредставители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.
2 октября, 11:54
Музыкальный коллектив Концерна «Алмаз — Антей» победил в конкурсе «Заводские таланты»Музыкальная группа «АмиГоз», которая состоит из работников Обуховского завода, входящего в Концерн ВКО «Алмаз — Антей», стала лауреатом первой степени в номинации «Творческие коллективы» и «Авторы — исполнители» первого музыкального конкурса «Заводские таланты» для сотрудников промышленных предприятий города. Финал творческого состязания прошел 22 сентября в Петербурге на площадке конгресс-центра «Ленполиграфмаш».
2 октября, 10:27
GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!»Федеральный девелопер GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!».. Это программа популяризации профессий в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для детей и молодёжи. В рамках деловой программы IV Международного строительного чемпионата, который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября, будут проведены обучающие интерактивы и конкурсы для школьников и студентов, участвующих в проекте «Я — Строитель Будущего!».
1 октября, 18:00
На смену льготной ипотеке пришли другие предложения«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям скидку на квартиры.
1 октября, 17:43
В Группе «Эталон» поделились опытом популяризации строительства среди молодежиПресс-секретарь Группы «Эталон» Евгений Новиков принял участие в заседании рабочей группы по реализации инициативного проекта «Я — строитель Будущего!».
1 октября, 17:10
«КВС» открыла продажи в новом корпусе ЖК «Любоград»«КВС» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Любоград». Это корпус №2.3 четвертой очереди, с красивым названием «Кот Баюн».
1 октября, 16:25
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый» ко Дню пожилого человекаБанк «Санкт-Петербург» ко Дню пожилого человека, который празднуется в России 1 октября, улучшает условия по вкладу «Пенсионный особый». Теперь максимальная ставка по этому вкладу составит 21% годовых на удобном сроке — 31 день. И это самая высокая ставка во всей линейке Банка и предлагается она особенным клиентам БСПБ — пенсионерам.
1 октября, 15:40
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у петербуржцевДоля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у петербуржцев выросла вдвое и составляет на сегодня около 12% от всего потребления в сети. Активность жителей Северной столицы в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 16,5%. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.
1 октября, 13:28
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50