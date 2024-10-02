На обгон по обочине пошёл молодой водитель «Астры» под Петербургом. Погибли двое

Два человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала в Ломоносовском районе Ленобласти 2 октября, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Пробка растет в обе стороны.

Авария случилась около 9:40 на 53-м километре автодороги Петербург — Ручьи. По предварительным данным, 25-летний водитель «Опеля Астры» при обгоне по обочине не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым «Вольво» под управлением 40-летнего мужчины.

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Водитель легковушки и его 20-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Информация о состоянии второго водителя устанавливается.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ДТП произошло у поселка Большая Ижора, есть затор. «Оба ряда, организовано реверсивное движение», — написал один из пользователей.









К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, дорожной полиции и медики. На фотографиях очевидцев в канале «Мегаполис» видно, что в результате ДТП «Опель» превратился в груду металла. По факту аварии полицией проводится проверка.