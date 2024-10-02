В ЛНР задержали гражданку Украины по подозрению в корректировке ракетных ударов Киева

В Луганской Народной Республике сотрудники УФСБ задержали местную жительницу с украинским гражданством, подозреваемую в корректировке ракетных ударов Киева по региону. Об этом сообщил ТАСС в среду, 2 октября.

По версии управления, женщина, проживающая в городе Брянка в ЛНР, могла делать фото военной техники и собирать информацию о российской армии, после чего передавала все украинским силовикам для нанесения ракетных ударов по республике.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. В ходе допроса подозреваемая призналась, что передавала сведения о том, что видела в городе, и местонахождение военных. Она также добавила, что имеет одно гражданство и менять его не собирается.