Атмосферный фронт поменял погоду в Петербурге

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 октября в городе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер умеренный. Воздух днем прогреется до 9-11 градусов.

Сегодня Северная столица окажется на пути атмосферного фронта. Его облачная гряда будет временами закрывать небо плотными облаками и вызовет небольшие дожди, что ограничит приток солнечного тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».