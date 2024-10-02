Атмосферный фронт поменял погоду в Петербурге

Небо в Петербурге затянуло облаками, могут понадобиться зонтики.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 октября в городе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер умеренный. Воздух днем прогреется до 9-11 градусов.
Сегодня Северная столица окажется на пути атмосферного фронта. Его облачная гряда будет временами закрывать небо плотными облаками и вызовет небольшие дожди, что ограничит приток солнечного тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Следующие два дня сохранится примерно такая же погода.
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