Иностранка, найденная под окнами на Заставской, была изнасилована

Уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера возбуждено после инцидента на улице Заставской, который произошел месяц назад. Тогда трое граждан Киргизии пытались запихнуть в машину переломанную землячку. Как выяснила «Фонтанка» 2 октября, девушка пыталась сбежать через окно от насильника.

Полиция установила, что 22-летний гражданин Киргизии, находясь в квартире на Заставской, 46, корпус 2, изнасиловал знакомую, после чего потерпевшую нашли под окнами дома. Земляки пытались поместить тяжело травмированную девушку в автомобиль, но были застигнуты на месте и задержаны.

Подозреваемый накануне был доставлен в отдел и помещен в камеру. Решается вопрос об избрании меры пресечения.