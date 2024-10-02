Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по Израилю

Иран подготовил сотни ракет, которые может применить в случае удара со стороны Израиля или США, пишет New York Times со ссылкой на КСИР. Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран предупредил США, чтобы они не вмешивались. В Иране отменены все авиарейсы до утра четверга.