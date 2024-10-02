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Происшествия Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по Израилю

Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по Израилю

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9 комментариев

Представитель йеменских хуситов 2 октября заявил о нанесении ударов крылатыми ракетами «Кудс-5» по военным объектам на территории Израиля, передаёт ТАСС.

Иран подготовил сотни ракет, которые может применить в случае удара со стороны Израиля или США, пишет New York Times со ссылкой на КСИР. Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран предупредил США, чтобы они не вмешивались. В Иране отменены все авиарейсы до утра четверга.

Движение «Хезболла» проинформировало, что нанесло удар ракетами и артиллерией по крупному скоплению израильских войск на севере Израиля.

По данным WP, американские корабли в Средиземном море сбили несколько ракет в ходе атаки Ирана на Израиль. Иранское агентство IRNA сообщало, что корабли США не смогли перехватить иранские ракеты, передаёт РИА Новости.

Новость дополняется.

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Комментарии
9
282437267
1 час
Новость устарела. Все друзья отметились ракетами. И при этом иранский президент с трибуны ООН говорит, что ракеты России не поставляет. Верим, точно так же, как и Путину, "нормальные пацаны", ясно же,никогда не врут.
gatsby55
1 час
Хорошо, террористов мы выслушали. Давайте послушаем, что говорят израильские сми.
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