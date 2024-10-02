Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по Израилю

Представитель йеменских хуситов 2 октября заявил о нанесении ударов крылатыми ракетами «Кудс-5» по военным объектам на территории Израиля, передаёт ТАСС.
Иран подготовил сотни ракет, которые может применить в случае удара со стороны Израиля или США, пишет New York Times со ссылкой на КСИР. Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран предупредил США, чтобы они не вмешивались. В Иране отменены все авиарейсы до утра четверга.
Движение «Хезболла» проинформировало, что нанесло удар ракетами и артиллерией по крупному скоплению израильских войск на севере Израиля.
По данным WP, американские корабли в Средиземном море сбили несколько ракет в ходе атаки Ирана на Израиль. Иранское агентство IRNA сообщало, что корабли США не смогли перехватить иранские ракеты, передаёт РИА Новости.
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