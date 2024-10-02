Седовласая грешница ломилась в часовню в Красном Селе, чтобы сорвать иконы

Двери и иконы в храме-часовне Красносельского района Петербурга пострадали после набега немолодой незнакомки. К ликам святых она подходила с ножами. Об этом 2 октября стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Внимание полицейских к храму во имя Святой благоверной царицы Тамары Великой на улице Лермонтова в Красном Селе привлекли накануне в девять часов вечера. Для посетителей часовня была закрыта уже три часа, но, несмотря на это, оказалась не заперта. Звонивший рассказал, что двери взломаны, и поделился опасениями о возможной краже.

Приехавшие на место полицейские узнали, что ничего не было похищено, но без ущерба не обошлось. По словам настоятеля, в часовню вломилась седовласая дама около 60 лет на вид, которая бесновалась, пыталась срезать иконы и, похоже, дискутировала сама с собой.

Ущерб священнослужитель оценил в 20 тысяч рублей. Полицейские нашли в окрестностях храма пару ножей и шапку. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что женщину, повредившую двери и иконы, ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.