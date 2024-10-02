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Происшествия Исключительно мощная вспышка X7.1 произошла на Солнце. Скорее всего, плазма накроет Землю

Исключительно мощная вспышка X7.1 произошла на Солнце. Скорее всего, плазма накроет Землю

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9 комментариев

Ночью 2 октября, в 1:20 мск, зафиксирован исключительно крупный взрыв на Солнце — вспышка уровня X7.1. Причём она произошла в области максимального воздействия на Землю, в центре солнечного диска. Выброс солнечной плазмы, предположительно, может ударить по нашей планете в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на своём сайте.

Вспышка X7.1 от 02.10.2024 года в разных спектральных диапазонах. Фотографии из космоса

За последние 7 лет, в нынешнем солнечном цикле, более мощный взрыв регистрировался только один раз — в мае 2024 года. Это было событие уровня X8.7, а магнитные бури тогда достигали высшего, пятого балла.

При этом последние две недели на Солнце было спокойно, с 14 сентября не произошло ни одной вспышки высшего балла.

«Мы отмечали рост солнечной активности за последние двое суток, однако то, что Солнце сумеет накопить энергию на столь мощный взрыв стало абсолютной неожиданностью», — отмечают астрономы.

Активный центр, где произошёл взрыв, ещё около пяти суток будет находиться в области влияния на нашу планету.

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Комментарии
9
ДЕД
51 минута
Плазма накроет Землю... Звучит апокалиптически.
4ерТ
1 час
Ну вот. наконец-то про взрывы открыто. а то вспышки, хлопки....
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