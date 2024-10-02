Исключительно мощная вспышка X7.1 произошла на Солнце. Скорее всего, плазма накроет Землю

Ночью 2 октября, в 1:20 мск, зафиксирован исключительно крупный взрыв на Солнце — вспышка уровня X7.1. Причём она произошла в области максимального воздействия на Землю, в центре солнечного диска. Выброс солнечной плазмы, предположительно, может ударить по нашей планете в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на своём сайте.

Вспышка X7.1 от 02.10.2024 года в разных спектральных диапазонах. Фотографии из космоса Источник: xras.ru







За последние 7 лет, в нынешнем солнечном цикле, более мощный взрыв регистрировался только один раз — в мае 2024 года. Это было событие уровня X8.7, а магнитные бури тогда достигали высшего, пятого балла.

При этом последние две недели на Солнце было спокойно, с 14 сентября не произошло ни одной вспышки высшего балла.

«Мы отмечали рост солнечной активности за последние двое суток, однако то, что Солнце сумеет накопить энергию на столь мощный взрыв стало абсолютной неожиданностью», — отмечают астрономы.