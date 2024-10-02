Abbyy за час уволила почти всех российских разработчиков. В компании это назвали «глобальной трансформацией»

Международная компания-разработчик программного обеспечения Abbyy буквально за час уволила почти всех сотрудников с российским гражданством в офисах Кипра, Белграда и Будапешта. В компании объяснили увольнения «глобальной трансформацией» и реорганизацией, сообщает РБК 1 октября.

О волне увольнений также писал Forbes. По словам сотрудников, вечером в воскресенье им пришло письмо о предстоящем созвоне с топ-менеджментом. В списке в Венгрии были только русские сотрудники и эйчары, та же ситуация — на Кипре и в Сербии. Во время созвона чат и микрофоны у участников собрания были отключены.

«Топы сказали стандартное: «Вы все были молодцы, но нам надо двигаться дальше, всем спасибо, все свободны, ваши учетные данные заблокировали, мы отправим вам финальные соглашения на личные почты», — рассказал один из релоцировавшихся сотрудников компании.

По разным оценкам, под увольнения попали 200-300 сотрудников. По данным РБК, уволили в основном разработчиков, тестировщиков и менеджеров, которые приехали из России и Белоруссии. При этом сокращения не затронули сербов, венгров и релоцированных украинцев, а также часть сотрудников с российскими паспортами из числа тех, которые не имели доступ к коду.

Представитель Abbyy объяснил массовые увольнения тем, что компания «вступила на путь трансформации и модернизации бизнеса», в рамках которого реорганизовала ключевые операционные функции. Число сотрудников, попавших под волну «реорганизации», IT-компания не раскрывает.

Позже компания Content AI — преемник ABBYY — сообщила журналистам ТАСС, что готова обсуждать сотрудничество с ее бывшими сотрудниками в случае их возвращения в Россию.