С начала СВО в Белгородской области пострадало более 35 тысяч домов и квартир

За 2,5 года в Белгородской области было повреждено более 35 тысяч домов и квартир в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 1 октября.

Наибольшее число разрушений — в самом Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе. На сегодняшний день строители восстановили порядка 25 тысяч жилых помещений. В Белгороде сейчас работает 58 подрядных организаций, которые занимаются восстановлением в 1518 домах и квартирах. В Шебекино работы ведутся на 2200 объектах, в Белгородском районе — на 1385.

Вечером 1 октября село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. В результате пострадал Свято-Никольский храм и мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году», сообщил Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.