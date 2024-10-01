«Сын успел отскочить»: беременная женщина, которую сбили на проспекте Науки, рассказала подробности ДТП

Беременную женщину и трех детей сбил «Ситроен» на проспекте Науки. «Фонтанка» поговорила с пострадавшей и выяснила, что происходило за секунду до ДТП и как чувствует себя местная жительница.

«Я вообще ничего не помню особо. Идем, зеленый свет — все. Сын мне сказал, что я еще на месте ДТП очнулась. Осознание того, кто я, пришло только в скорой», — рассказала пострадавшая. Женщина уехала из больницы домой, так как практически все процедуры противопоказаны ей из-за беременности. 38-летняя петербурженка отделалась травмой бедра и легким сотрясением мозга.

ДТП произошло рано утром 30 сентября. Женщина с дочерью и сыном шла по пешеходному переходу в Калининском районе города. Вместе с ними на дороге оказались две школьницы. Уберечься от наезда автомобиля смог только мальчик.

Пострадавшая уточнила, что ее сын чудом успел отскочить и не попасть под машину. У четырехлетней девочки, по словам матери, «лицо в ушибах». Врачи отпустили ребенка домой через сутки после ДТП.

По информации «Фонтанки», двух школьниц, которые также были сбиты водителем «Ситроена», из больницы отпустили еще вчера.