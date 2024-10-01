В Керчи люди массово отравились едой из магазина доставки







В Керчи произошло массовое отравление едой из магазина доставки. У отравившихся диагностировали сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело. Подробности 1 октября сообщают Следственный комитет Крыма и Севастополя и Роспотребнадзор региона.

По данным Роспотребнадзора, все пострадавшие заказали еду в магазине доставки еды Wasabi. Точное количество отравившихся не уточняется. Телеграм-каналы города сообщают, что таких не менее 17 человек. По результатам лабораторных исследований установлена этиология заболевания — сальмонеллез.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В суд переданы материалы для принятия решения об административной приостановке работы предприятия.