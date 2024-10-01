Сожитель вытолкнул из окна 20-летнюю петербурженку, не найдя аргументов. Внизу ее подобрала скорая

В Центральном районе Петербурга ссора молодой пары едва не закончилась трагедией. Разговор с сожителем закончился для девушки падением из окна и дальнейшей госпитализацией. Об этом стало известно «Фонтанке» 1 октября.

По предварительным данным, конфликт разгорелся минувшей ночью в квартире дома 8 на Кирочной улице. Со слов 20-летней пострадавшей, сожитель вытолкнул ее из окна второго этажа.

Прибывшие врачи диагностировали у девушки кататравму, закрытый перелом пальца на руке и другие повреждения. В состоянии средней степени тяжести ее доставили в больницу.