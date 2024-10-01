Росприроднадзор проверит разлив топлива в Неве. Следы ведут в Ленобласть

Отделение Северо-Западного управления Росприроднадзора проверит информацию о следах топлива в Неве рядом с Отрадным. На предполагаемом месте разлива ранее находился мачтопропиточный завод, сообщила 1 октября пресс-служба ведомства.
Таинственные пятна на воде нашли в г. Отрадное Ленинградской области рядом с домом 1 по Ленинградскому шоссе. Как рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора, ранее на этом месте находился мачтопропиточный завод, на территории которого была котельная, работавшая на дизеле.
При ликвидации предприятия произошло несколько аварийных утечек топлива, что привело к загрязнению земель вокруг.
На место выехали специалисты ведомства. Меры они примут после того, как оценят ситуацию.
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