Росприроднадзор проверит разлив топлива в Неве. Следы ведут в Ленобласть

Отделение Северо-Западного управления Росприроднадзора проверит информацию о следах топлива в Неве рядом с Отрадным. На предполагаемом месте разлива ранее находился мачтопропиточный завод, сообщила 1 октября пресс-служба ведомства.

Таинственные пятна на воде нашли в г. Отрадное Ленинградской области рядом с домом 1 по Ленинградскому шоссе. Как рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора, ранее на этом месте находился мачтопропиточный завод, на территории которого была котельная, работавшая на дизеле.