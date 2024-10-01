Штрафы для лихачей приняли в первом чтении, но ко второму будут ужесточать

Законопроект, опубликованный на сайте Госдумы, предлагает штрафовать лихачей на дорогах на сумму от трех до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Однако, как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ко второму чтению депутаты обсудят ужесточение предлагаемых мер.

По словам Володина, число серьезных ДТП в России вновь стало расти. В 2023 году зафиксировали 132,5 тысячи дорожных аварий с пострадавшими, что на 4,5% больше показателя предыдущего года. Количество погибших выросло на 2,3% и составило 14,5 тысячи человек, 166,5 тысяч человек получили травмы — это на 4,3% больше, чем в 2022 году.

«Очевидно, что ответственность для лихачей на дорогах, которые сознательно нарушают ПДД, надо ужесточать», — подчеркнул Володин. Он отметил, что норма об опасном вождении была введена в ПДД еще в 2016 году, а соответствующего наказания за такое поведение на дороге нет до сих пор.