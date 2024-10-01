Биба и Малой. США внесли две компании и семь российских граждан в список санкций по киберпреступлениям

США ввели санкции против семи физических и двух юридических лиц из России. Изменения отразились 1 октября на сайте американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Санкционный список по преступлениям в киберсфере пополнили данными Эдуарда Бендерского, Вадима Погодина (он же Биба), Беята Рамазанова, Александра Рыженкова (он же Чердакмудак и Саня Малой), Сергея Рыженкова (он же Стэн), Алексея Щетинина и Виктора Якубца. Американский регулятор связывает эти фамилии с российской хакерской группировкой Evil Corp. В скобках, по всей видимости, указаны весьма оригинальные прозвища пользователей.

Также санкции ввели против компаний Бендерского «Солар-Инвест» и «Вымпел-Содействие». По данным СПАРК, чистая прибыль первой в 2023 году составила 35,5 млн, второй — 62,4 млн при выручке 105,4 млн.

Кроме того, США ввели санкции против двух граждан Израиля, гражданина Турции, нескольких граждан Мексики и Колумбии, одной израильской организации и трех турецких компаний.