В Пушкинском районе до конца года построят новую улицу

До конца года завершится строительство последнего участка Соколиной улицы в Пушкинском районе. Как сообщает застройщик «Терминал-Ресурс», вся улица пройдет от от КВЦ «Экспофорум» до юго-восточной границы проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах».

Несколько лет назад ввели участок улицы от кольца возле «Экспофорума» до Петербургского шоссе, тогда же здесь появился мост через реку Пулковку. Следующий построенный участок улицы Соколиной прошел до Кокколевской улицы. Последний участок, доходящий до улицы Сарицкой, начали строить в прошлом году.