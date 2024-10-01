Автобус и пешеход встретились на перекрестке Сикейроса и Есенина на мигающий зеленый

Пешеход пострадал под колесами автобуса в Выборгском районе Петербурга. Оба двигались на зеленый свет.

ДТП случилось в 17:11 30 сентября на пересечении улиц Сикейроса и Есенина. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 46-летний водитель маршрутного автобуса «ЛиАЗ» выехал на перекресток на мигающий зеленый и в зоне пешеходного перехода сбил мужчину лет 60 на вид. Тот начинал переходить дорогу тоже на разрешающий сигнал светофора.

В результате пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации «Фонтанки», пострадавший — 72-летний петербуржец. Он получил серьезные травмы головы и груди и был помещен в реанимацию.