15 телесериалов октября: «Преступление и наказание», «Львица», «Дипломатка» — выбор «Фонтанки»

Источник: Кинопоиск / YouTube







Телесериальным «балом» в октябре правят российские телепроекты, которые зрители ждут уже целый год, — триллер «Амура», криминальная комедия «Эль Русо» и «Преступление и наказание» в антураже современного Петербурга. Ещё, правда, будут мини-сериал Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт и новый сезон крутого политического триллера «Дипломатка». Рассказываем о самых достойных проектах.

«Амура»

Жёсткий триллер про месть

Где/когда: Kion – с 1 октября 2024

Источник: KION / «Вконтакте»

Взявший за моду показывать свои новинки в первый день каждого нового месяца стриминг Kion начнет октябрь с «Амуры». Полюбившаяся всем после телесериала «Чики» Алёна Михайлова — сразу в двух ролях: она играет сестёр-близняшек Аню и Надю из Владивостока. Первая делает в России карьеру бойца ММА, а вторая уехала в Японию, где с ней случилась беда. Спустя годы Аня получает от сестры тревожное сообщение — просьбу о помощи и отправляется на её поиски. Она выясняет, что якудза продали Надю в сексуальное рабство, и начинает нелёгкие попытки спасти сестру.

Поставил «Амуру» режиссёрский дуэт Андрея Джунковского и Ильи Овсенева. Помимо Михайловой, в проекте сыграли Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и ряд японских артистов. Съёмки частично прошли в Таиланде, Петербурге и Москве. Продюсер Игорь Мишин представляет «Амуру» как один из самых долгих в производстве сериалов (его заявку принесли четыре года назад).

«Эль Русо»

Русско-аргентинские страсти-мордасти

Где/когда: Premier – с 3 октября 2024

Источник: PREMIER онлайн-кинотеатр / «ВКонтакте»

Следующая жаркая онлайн-премьера осени — русско-аргентинская криминальная мелодрама «Эль Русо», призёр фестиваля «Пилот» с Семёном Серзиным (все его любят по петербургскому «Невидимому театру» и фильму «Петровы в гриппе») и Светланой Ивановой в главных ролях. История — о жёстком полицейском-эмигранте в Аргентине по прозвищу Эль Русо и русской старообрядке из местной коммуны в «аргентинской Венеции»: однажды их судьбы пересекаются (вы точно вспомните фильм «Свидетель» Питера Уира из 80-х) и между героями вспыхивают чувства, которые должны будут пройти проверку на прочность, когда их жизни окажутся в серьёзной опасности.

Телесериал «Эль Русо» снял режиссёр Сергей Мокрицкий, который вместе с актёрами отправился в целую латиноамериканскую киноэкспедицию. Камера — оператора-постановщика Юрия Никогосова, отметившегося сериалом «Чики». «Эль Русо» совмещает любование этническими диковинками в виде расписных ситцев и стиральных досок и документальную фиксацию городского быта — от мусорных мешков до злачных заведений. Такой контраст сложно не перенести на героев Светланы Ивановой и Семёна Серзина. Тревожная староверка и аргентинский полицейский, который не брезгует насилием, как ни странно, создают на экране убедительную химию, как два взаимопроникающих мира, невозможных друг без друга.

«Подростки в космосе»

Научно-фантастический детектив про экологическую катастрофу

Где/когда: Wink – с 3 октября 2024

Источник: Онлайн-кинотеатр Wink / «ВКонтакте»

Онлайн-кинотеатр Wink начнёт второй осенний месяц с научно-фантастического детектива «Подростки в космосе» с Денисом Косиковым, Софьей Аржаных, Львом Зулькарнаевым, Давидом Сократяном и Святославом Рогожаном в главных ролях. Сериал от создателей молодежного хита «Трудные подростки» расскажет историю из недалекого будущего, в котором команде молодых ребят предстоит спасти Землю от экологической катастрофы.

2054 год. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, у каждого из которых свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.

«Подростки в космосе» — идейное, но не смысловое продолжение «Трудных подростков». Это жанровая смесь, где сай-фай встречается с будничной драмой. В кибермире «Подростков» татуировки воспроизводят аудиофайлы, отвечать на сообщения можно галостикерами, а чтобы приготовить еду, её нужно просто полить водой. Сериал частично впитал и черты реалити-шоу — интересно, кто из дюжины подростков дойдёт до полёта в космос. Cложно судить, удалась ли попытка возродить успешный в советском прошлом жанр космической фантастики, но заявка на это пока что неплохая.

«Франшиза» / «The Franchise»

Сатира на голливудские блокбастеры

Где/когда: HBO / MAX – с 6 октября 2024

Источник: HBO / YouTube







Медиаимперия HBO поставила перед собой амбициозную цель — выпустить сатиру, высмеивающую современный кинематограф. «Франшиза» рассказывает о съёмочной группе фильма, основанного на не самой популярной супергеройской франшизе. В процессе работы команда проекта пытается найти своё место в непокорной кинематографической вселенной и оказывается в многочисленных курьёзных ситуациях.

Над «Франшизой» работали режиссёр «Красоты по-американски» и «1917» Сэм Мендес, шоураннер «Авеню 5» и политической телесатиры «Вице-президент» Армандо Ианнуччи, а также сценарист «Наследников» Джон Браун. Главные роли исполняют Химеш Патель, Даниэль Брюль, Ричард Э. Грант и Билли Магнуссен.

«Начальная школа „Эбботт“ / „Abbott Elementary“

Лучший ситком про школу наших дней

Где/когда: ABC / Hulu – с 9 / 10 октября 2024

Источник: TV Shows World // Все о сериалах / «ВКонтакте»

Если вы ещё не смотрите ситком «Начальная школа „Эбботт“», советуем начать — тем более что стартует уже 4-й сезон сериала, который «срубил» все комедийные награды американских телепремий и стал уже культовым. Как несложно догадаться из названия, место действия — начальная школа «Эбботт» в Филадельфии. Несколько самоотверженных учителей работают в одной из худших государственных школ Америки.

Главную роль исполняет комедийная актриса Кинта Брансон, которая сама же и придумала этот телепроект и в основу сюжета которого положила воспоминания собственной матери о работе в начальной школе. «Эбботт» обязана названием Джойс Эбботт, одной из учительниц школы, которую посещала Кинта Брансон. Сериал в жанре псевдодокументалистика («Офис», «Парки и зоны отдыха») с самого начала понравился кинокритикам и зрительской аудитории, и тогда съёмочная группа и авторы телешоу взяли некоторые бюджетные суммы, отложенные на рекламу и продвижение проекта, и потратили их на расходные материалы, которые раздали настоящим американским учителям.

В новых сериях преподаватели и администрация учебного заведения «с характером» продолжат сеять разумное, доброе, вечное среди учащихся.

«Машина» / «La Máquina»

Боксёрская драма про утраченные возможности

Где/когда: Hulu – с 9 октября 2024

Источник: Hulu / YouTube







Американский стрим-сервис Hulu запускает своё первое оригинальное испаноязычное телешоу — и сразу с мексиканскими кинозвёздами и лучшими друзьями в реальной жизни — Гаэлем Гарсией Берналем и Диегой Луной, полюбившимися зрителям в тандеме после культовой драмы Альфонсо Куарона (о нём мы ещё вспомним ниже) — «И твою маму тоже» 2001 года. Кстати, последний раз лучшие друзья снимались вместе в далёком 2008 году в футбольном драмеди Карлоса Куарона «Рудо и Курси».

Итак, сюжет нового и тоже спортивного телесериала 2024 года под названием «Машина» крутится вокруг стареющего боксёра, хитрый менеджер которого хочет впрячь своего подопечного в финальный бой за громкий титул. После сокрушительного поражения Эстебан Машина Осуна (Гаэль Гарсия Берналь) находится на дне своей боксерской карьеры. К счастью для него, его менеджер и лучший друг Энди Лухан (Диего Луна) полон решимости вернуть его на вершину. Но, чтобы это осуществилось, друзьям предстоит окунуться в чудовищный преступный мир их родного города, да ещё и совладать с внутренними демонами самого Эстебана. И защитить его семью, включая бывшую жену Ирасему (Эйса Гонсалес), журналистку, которая оказывается на пути к столкновению с темной стороной мира бокса.

«Чайная чашка» / «Teacup»

Фантастический хоррор по роману Роберта Маккаммона

Где/когда: Peacock – с 10 октября 2024

Источник: МИР СЕРИАЛОВ / «ВКонтакте»

Спродюсированный Джеймсом Ваном («Пила», «Заклятие») новый сай-фай-хоррор стриминга Peacock основан на романе Роберта Маккаммона «Кусака» 1988 года. Когда сбежавшая из-под стражи преступница укрылась в пограничном городке, он полностью оправдал свое название Инферно, что означает Ад. Ведь следом за ней прибыл тот, кому очень хорошо платят за поимку таких беглецов. Невероятно жестокий, абсолютно бесстрашный, дьявольски изобретательный и вооруженный до зубов. Этот прирожденный охотник привык добиваться своего любой ценой, и не было случая, чтобы он потерпел поражение. Но ему еще неизвестно, с кем предстоит встретиться на этот раз.



Актерский состав сериала «Чайная чашка» возглавляют Ивонн Страховски («Рассказ служанки») и Скотт Спидман («Другой мир»), а автор телеадаптации - сценарист Иэн Маккалок («Йеллоустоун»).

«Все совпадения неслучайны» / «Disclaimer»

Кейт Бланшетт в роли журналистки, скрывающей страшный секрет

Где/когда: Apple TV+ – с 11 октября 2024

Источник: TV Shows World // Все о сериалах / "ВКонтакте"

Тележурналистка и документалистка Кэтрин Равенскрофт заработала известность, раскрывая преступления и проступки сильных мира сего. Но однажды она получает подарок — самиздатовскую книгу «Совершенный незнакомец», в которой рассказывается о её тёмном секрете, раскрывать который ей очень не хочется.

Психологический триллер уже упомянутого выше Альфонсо Куарона основан на одноимённой книге Рени Найт. Его мировая премьера состоялась на минувшем 81-м Венецианском международном кинофестивале, где телепроект Apple TV+ был принят бурным одобрением, хотя... что с участием Кейт Бланшетт может быть принято без подобного одобрения? В главных ролях: Кейт Бланшетт, Саша Барон Коэн, Лесли Мэнвилл, Кевин Коайн, Чон Хо-ён («Игра в кальмара») и Коди Смит-Макфи. Операторскую работу выполнили такие известные постановщики, как Эммануэль Любецки и Брюно Дельбоннель.

«Терапия» / «Shrinking»

Комедия про психотерапевтов и их пациентов

Где/когда: Apple TV+ – с 16 октября 2024

Источник: TV Shows World // Все о сериалах / «ВКонтакте»

Со вторым сезоном возвращается один из оправдавших ожидания комедийных телепроектов стриминга Apple TV+ — сериал «Терапия». Напомним, что в центре сюжета — психотерапевт Джимми, который после личной трагедии начинает говорить своим пациентам то, что на самом деле о них думает. Неожиданным образом его резкие комментарии меняют не только их жизни, но и его собственную.

Шоу «Терапия» создано авторами и продюсерами сериала «Тед Лассо» и американским комиком Джейсоном Сигелом. Также в главных ролях – Харрисон Форд, Джессика Уильямс, Криста Миллер, а в новых эпизодах к ним присоединится Бретт Голдстин из «Теда Лассо».

«Истерия!» / «Hysteria!»

Комедийный хоррор про сатанинскую панику

Где/когда: Peacock – с 18 октября 2024

Источник: Seasonvar — сериалы тут / «ВКонтакте»

Американский потоковый сервис Peacock решил подготовиться к Хэллоуину и показывает в октябре исключительно новинки в жанре хоррор. В середине месяца нас ждёт сериал «Истерия!», стилизованный под 1980-е в лучших традициях нелепой комедии ужасов «Сатанинская паника».

Итак, переносимся на 40 лет назад. Подростковая хэви-метал-группа из маленького городка объявляет себя сатанистами. Когда пропадает всеми любимый молодой квотербек (позиция игрока в американском футболе), жители города начинают всё больше узнавать об оккультизме, что приводит к страшным последствиям.

Джули Боуэн из «Американской семейки» и Анна Кэмп из «Идеального голоса» возглавляют актерский состав, в котором также присутствуют легендарный Брюс Кэмпбелл и Гаррет Диллахант. Среди режиссёров телесериала - Джордан Вот-Робертс («Конг: Остров черепа»).

«Территория» / «Territory»

Вестерн а-ля криминальная драма

Где/когда: Netflix – с 24 октября 2024

Источник: Netflix / YouTube







Неожиданная новинка от Netflix – драматический криминальный сериал а-ля вестерн в духе «Йеллоустона». Сериал «Территория» Тима Ли с Анной Торв («Охотник за разумом», «Одни из нас») и Майклом Дорманом («Патриот») в главных ролях рассказывает о борьбе за власть на крупнейшей в мире животноводческой ферме.

У семьи Лоусон нет наследника, который мог бы взять бразды правления в свои руки, и местные силы видят в этой слабости возможность. На эту огромную территорию претендуют скотопромышленники, шахтеры-миллиардеры и гангстеры пустыни. К этому добавляется вмешательство старейшин коренного населения, решительно настроенных на защиту земли своих предков. Конфликт нескольких поколений кажется неизбежным и ввергает семью в беспощадную войну за власть.

«Прежде» / «Before»

Атмосферный триллер с Билли Кристалом в главной роли

Где/когда: Apple TV+ – с 25 октября 2024

Источник: apple.com







Ещё одна любопытная телепремьера от Apple TV+ - захватывающая драма «Прежде». Детский психиатр Элай переживает смерть жены Линн, совершившей суицид. Однажды к нему на прием попадает мальчик Ноа, который загадочным образом связан с прошлым Элая. Чем больше герой пытается помочь своему юному пациенту, тем сильнее становится мистическая связь между ними. Сценарий 10-серийного психологического триллера написала Сара Торп, известная, прежде всего, экшн-комедией 2010 года «Охотник за головами» с Дженнифер Энистон и Джерардом Батлером. Другая неожиданность – легендарный голливудский комик Билли Кристал впервые снялся в драматической роли. Компанию ему составили Джудит Лайт, Рози Перес и Хоуп Дэвис.

«Преступление и наказание»

Новая постмодернистская экранизация великого романа

Где/когда: Кинопоиск – с 26 октября 2024

Источник: Кинопоиск / YouTube

Телесериал Кинопоиска «Преступление и наказание» все ждут с замиранием сердца давно, и он должен стать одним из главных событий осеннего телесезона. События романа Достоевского перенесены из XIX столетия в наши дни.

Лето, Петербург XXI века. Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. В его сознании зреет идея, что некоторые люди право имеют на самые мерзкие поступки, если они совершают великие открытия и двигают мир вперёд. Чтобы проверить теорию на себе, он убивает старуху-микрокредиторшу. На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания. Режиссер Владимир Мирзоев («Топи») набрал в каст молодых звезд. Петербургского студента Раскольникова сыграл Иван Янковский, а его сестру Дуню — Любовь Аксёнова. Звезда Александринского театра и франшизы «Майор Гром» Тихон Жизневский предстанет в роли Разумихина, Алёна Михайлова — в роли Сони Мармеладовой. А ещё будут Юлия Снигирь, Владимир Мишуков, Никита Тарасов и другие.

«Львица» / «Lioness»

Женское командос

Где/когда: Paramount+ – с 27 октября 2024

Источник: Вконтакте

В прошлом году на стриминге Paramount+ внезапно прогремел женский шпионский боевик «Спецназ: Львица» с Николь Кидман и Зои Салдана. И вот нас ждёт второй сезон шоу, которое теперь сменило название на просто «Львица». Сюжет строился вокруг спецотряда женщин-военных, которым было необходимо предотвратить теракт на территории США. В новых сериях ситуация не изменится и вновь отряд спецназовок будет стоять на рубеже безопасности страны.

Поскольку борьба ЦРУ с террором приближается к дому, Джо, Кейтлин и Байрон нанимают новую оперативницу в команду «Львица», чтобы разобраться с ранее не известной угрозой. Под давлением со всех сторон Джо вынуждена столкнуться с огромными сложностями и последствиями тех жертв, которые она принесла в качестве лидера программы «Львица». К своим ролям в новых сериях вернулись Зои Салдана, Николь Кидман, Морган Фриман и Майкл Келли. Продюсирует шоу по-прежнему Тейлор Шеридан, создатель телевселенной «Йеллоустон».

«Дипломатка» / «The Diplomat»

Отличный телесериал про дипломатические войны

Где/когда: Netflix – 31 октября 2024

Источник: TV Shows World // Все о сериалах / «ВКонтакте»

Завершится октябрь премьерой второго сезона другого крутого женского телесериала – «Дипломатка» на Netflix. Сюжет строится вокруг профессионального дипломата Кейт Уайлер, которая в самый разгар международного кризиса соглашается на престижную работу в качестве нового Посла США в Великобритании. Эта должность негативно сказывается не только на её браке, но и на политической карьере. Зато дипломатка оказывается в центре мировых заговоров, политических интриг, подковерных договорённостей и попыток терактов против неё самой.

В главной роли – чудесная Кери Рассел, знакомая по шпионской ретро-драме «Американцы» и уже номинировавшаяся за «Дипломатку» на «Золотой глобус». Во втором сезоне к основному актёрскому составу сериала добавилась Эллисон Дженни. Кстати, упорно ходят слухи, что Netflix уже продлил политический триллер на третий сезон!

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»