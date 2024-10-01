Вокруг Ленина на Московской площади — строительные леса. Рассказываем, что будет с памятником

В Петербурге вокруг памятника Владимиру Ильичу Ленину на Московской площади выросли строительные леса. Монумент ждет ряд работ, которые улучшат его внешний вид. О подробностях того, что будут делать с бронзовым Лениным, рассказали в Государственном музее городской скульптуры.

Источник: Валентин Егоршин / Фонтанка.ру







Реставраторы будут устранять так называемые очаги «бронзовой болезни», заделывать трещины, обнаруженные ранее. Также проведут работы по уплотнению патины и восполнят ее там, где это необходимо. Помимо этого монумент ждет очистка от загрязнений. Различные повреждения заполнят камнем и мастиковкой. Будет улучшен внешний вид гранитного постамента. Работами займется реставрационный проектный научный центр «Специалист».