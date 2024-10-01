Bloomberg: Состояние богатейших россиян увеличилось на 31 млрд долларов с начала года

С января 2024 года состояние самых богатых предпринимателей России увеличилось на 31,025 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index .

Наибольший денежный прирост обнаружили у президента компании «Норникель» Владимира Потанина, чьи активы выросли на 1,6 млрд долларов, а капитал достиг 32,6 млрд долларов. Российский миллиардер занял 56-е место в списке самых богатых людей мира.

Рейтинг богатейших людей РФ также вошел Владимир Лисин. Председатель совета директоров ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» увеличил свое состояние на 4,27 млрд долларов, достигнув в общем 28,2 млрд долларов. Президент ведущей российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов заработал 2,83 млрд долларов и в настоящее время имеет 27,5 млрд долларов. Мужчины занимают 66-е и 68-е место в рейтинге.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чьи активы возросли на 5 млрд долларов, к сентябрю этого года имеет 25,9 млрд долларов и занимает 77-е место в общем списке богачей. Пятерку самых богатых россиян закрывает Леонид Михельсон. Несмотря на то, что председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк» потерял 2,27 млрд долларов, он владеет еще 25,2 млрд долларами, из-за чего ему и отводится 82-е место в рейтинге Bloomberg.