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Бизнес Финансы Bloomberg: Состояние богатейших россиян увеличилось на 31 млрд долларов с начала года

Bloomberg: Состояние богатейших россиян увеличилось на 31 млрд долларов с начала года

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2 комментария

С января 2024 года состояние самых богатых предпринимателей России увеличилось на 31,025  млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index.

Наибольший денежный прирост обнаружили у президента компании «Норникель» Владимира Потанина, чьи активы выросли на 1,6 млрд долларов, а капитал достиг 32,6 млрд долларов. Российский миллиардер занял 56-е место в списке самых богатых людей мира.

Рейтинг богатейших людей РФ также вошел Владимир Лисин. Председатель совета директоров ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» увеличил свое состояние на 4,27  млрд долларов, достигнув в общем 28,2  млрд долларов. Президент ведущей российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов заработал 2,83  млрд долларов и в настоящее время имеет 27,5  млрд долларов. Мужчины занимают 66-е и 68-е место в рейтинге.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чьи активы возросли на 5 млрд долларов, к сентябрю этого года имеет 25,9 млрд долларов и занимает 77-е место в общем списке богачей. Пятерку самых богатых россиян закрывает Леонид Михельсон. Несмотря на то, что председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк» потерял 2,27 млрд долларов, он владеет еще 25,2 млрд долларами, из-за чего ему и отводится 82-е место в рейтинге Bloomberg.

При этом за сентябрь 2024 года российские миллиардеры заработали всего 3,021 млрд долларов. Наибольший прирост за месяц отмечают у крупнейшего акционер «Альфа-Групп» и LetterOne Михаила Фридмана (рост на 862 млн долларов), основного акционера Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и EuroChem Group AG Андрея Мельниченко (рост на 453 млн долларов), а также у президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова (рост на 314 млн долларов).

Индекс миллиардеров Bloomberg формируется исходя из стоимости акций предприятий, где у миллиардеров есть доли участия. Список состоит из 500 самых богатых людей планеты.

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Комментарии
2
VKuser1708951
23 минуты
Цензурных и хвалебных комментариев нет, раз все остальные модератор удаляет?
Правнук Комиссара
16 минут
Хорошо, что такие списки публикуют.
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