В Белоруссии решили заблокировать российский стриминговый сервис за пропаганду насилия и жестокости

Российский стриминговый сервис Okko больше не будет работать в Белоруссии. Решение о его блокировке приняло Министерство информации республики, сообщив об этом на своем сайте 1 октября.

Причина ограничения доступа к онлайн-кинотеатру – нарушение статьи 38 Закона о СМИ Белоруссии. На ресурсе нашли запрещенную информацию, якобы направленную на пропаганду насилия и жестокости. О каких именно фильмах или сериалах идет речь – не уточняется.

Ранее Белоруссия блокировала спортивный интернет-портал Sports.ru из-за нарушения законодательства страны об азартных играх.