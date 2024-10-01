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Город Самый экстремальный сентябрь. В Петербурге подвели погодные итоги начала осени

Самый экстремальный сентябрь. В Петербурге подвели погодные итоги начала осени

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Сентябрь 2024 года в Петербурге был очень теплым, очень солнечным и довольно сухим. Интересными погодными итогами прошедшего месяца поделился главный синоптик города Александр Колесов.

По средней температуре этот год перекрыл рекорд прошлого на 0,6 градуса. В сентябре она составила +17 градусов, а в самый жаркий день столбик термометра достиг отметки в +28,2 градуса.

«Суммы дневных и ночных температур за месяц самые высокие, а это показатель того, что не только среднесуточная температура самая высокая, но дни и ночи были одинаково теплыми и дали свой вклад в общее значение самого экстремального сентября за весь ряд наблюдений», — рассказал синоптик.

В первый месяц осени в Петербурге было 25 дней без осадков: в отдельные дни только следы дождя. В то же время за последние четыре дня налило достаточно воды, чтобы этот сентябрь выпал из числа самых сухих, оставшись лишь на 20-м месте по этому показателю. При этом осадков все равно было в дефиците: лишь 49% от месячной нормы.

А по солнечному сиянию прошедший сентябрь поставил абсолютный рекорд. В этом месяце в Петербурге зафиксировали 215,8 солнечного часа. Предыдущий рекорд, аж 1963 года, был много меньше — 201 час.

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