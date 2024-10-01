Самый экстремальный сентябрь. В Петербурге подвели погодные итоги начала осени

По средней температуре этот год перекрыл рекорд прошлого на 0,6 градуса. В сентябре она составила +17 градусов, а в самый жаркий день столбик термометра достиг отметки в +28,2 градуса.

«Суммы дневных и ночных температур за месяц самые высокие, а это показатель того, что не только среднесуточная температура самая высокая, но дни и ночи были одинаково теплыми и дали свой вклад в общее значение самого экстремального сентября за весь ряд наблюдений», — рассказал синоптик.

В первый месяц осени в Петербурге было 25 дней без осадков: в отдельные дни только следы дождя. В то же время за последние четыре дня налило достаточно воды, чтобы этот сентябрь выпал из числа самых сухих, оставшись лишь на 20-м месте по этому показателю. При этом осадков все равно было в дефиците: лишь 49% от месячной нормы.