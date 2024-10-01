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Доброе дело Почти 80 бездомных кошек и собак нашли новых хозяев на благотворительном фестивале в Петербурге

Почти 80 бездомных кошек и собак нашли новых хозяев на благотворительном фестивале в Петербурге

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2 комментария

В Петербурге в третий раз прошёл благотворительный фестиваль WOOF, на котором были представлены кошки и собаки из городских и областных приютов. В этом году фестиваль побил рекорд по пристройству — 78 животных нашли новых хозяев, поделились итогами с «Фонтанкой» в благотворительном фонде «Ника», который на протяжение многих лет организует мероприятие в разных городах России.

«Фестиваль в Петербурге мы провели уже в третий раз. За три года нам удалось пристроить больше 170 животных! Многие из них подолгу жили в приютах и очень нуждались в настоящем доме. Из года в год кошки пользуются у петербуржцев большей популярностью. Одна семья взяла сразу двух животных. Мы очень рады, что наш фестиваль вдохновил их на этот шаг», — комментирует президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.

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В этот раз новый дом обрели 11 собак и 67 кошек. А новые хозяева получили не только привитых и стерилизованных животных, но и всё, что нужно начинающему владельцу: консультации специалистов и полезные подарки. Все кошки и собаки отдавались по договору пристройства, поэтому их новые владельцы всегда смогут обратиться к экспертам по вопросам содержания.

А ещё на фестивале удалось собрать 600 кг корма для животных, который будет передан приютам.

Всего на фестиваль приехали более 130 собак и кошек. Те, кто пока не нашёл свой дом, вернулись в приюты, где будут ждать знакомства с новыми хозяевами. В фонде «Ника» надеются, что это произойдёт очень скоро, ведь задача фестиваля — не только на месте найти дом животным из приютов, но и познакомить жителей города с проблемой и рассказать о возможности помочь бездомным кошкам и собакам простыми способами.

Благотворительный фонд «Ника» помогает животным, оказавшимся на улице и попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. Под опекой Фонда находятся 1000 нуждающихся собак и кошек. Фонд «Ника» полностью обеспечивается и содержится благодаря помощи небезразличных людей. Фестиваль WOOF фонд проводит с 2016 года. В Москве и других городах прошло уже 22 фестиваля, в результате которых более 1300 кошек и собак нашли новый дом.

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Комментарии
2
iigaza
1 час
Бездомное животное это такая лотерея - знакомые взяли помоечного котенка, так тот балдел от килек и не раз выворачивал мусорное ведро в поисках вожделенного деликатеса.
282500871
33 минуты
очень рада за животных, пусть их новые семьи полюбят искренне. Лучшая новость дня
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