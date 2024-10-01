Ветеран СВО получил три года за приключения с машинами

В конце марта текущего года Гусаров, будучи снова пьяным, в качестве пассажира ехал на автомобиле Renault Dokker по проспекту Володарского в Тосненском районе Ленобласти. В материалах суда уточняется, что в какой-то момент Гусаров решил пересесть за руль. Для этого он начал душить водителя. Последний остановил легковушку на обочине. Нетрезвый пассажир поменялся с ним местами. Дальнейшая поездка оказалась короткой. Примерно через 10 минут автомобиль под управлением Гусарова влетел в забор на Советском проспекте и был сильно помят.

Водитель машины, который изначально был за рулем, получил телесные повреждения без вреда здоровью. Компании ООО «Гефест», которой принадлежит автомобиль, причинен ущерб в размере 1 622 200 рублей.

Павел Гусаров полностью признал свою вину. Он пояснил, что выпил, а после просто хотел покататься — похищать машину не собирался.

По совокупности приговоров гарнизонного военного суда и Тосненского городского суда Ленобласти Гусаров получил три года в исправительной колонии общего режима. В апреле 2023-го его приговорили к году за пьяную езду, проколотые колеса случайной КИА и дальнейший конфликт с владельцами этой машины, где Гусаровым было разбито стекло и помята дверь еще одной машины.