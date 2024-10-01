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Общество Ветеран СВО получил три года за приключения с машинами

Ветеран СВО получил три года за приключения с машинами

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7 комментариев

Участнику СВО Павлу Гусарову к приговору за пьяное вождение и приключения с КИА добавили угон. Подробности из Гарнизонного военного суда 1 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В конце марта текущего года Гусаров, будучи снова пьяным, в качестве пассажира ехал на автомобиле Renault Dokker по проспекту Володарского в Тосненском районе Ленобласти. В материалах суда уточняется, что в какой-то момент Гусаров решил пересесть за руль. Для этого он начал душить водителя. Последний остановил легковушку на обочине. Нетрезвый пассажир поменялся с ним местами. Дальнейшая поездка оказалась короткой. Примерно через 10 минут автомобиль под управлением Гусарова влетел в забор на Советском проспекте и был сильно помят.

Водитель машины, который изначально был за рулем, получил телесные повреждения без вреда здоровью. Компании ООО «Гефест», которой принадлежит автомобиль, причинен ущерб в размере 1 622 200 рублей.

Павел Гусаров полностью признал свою вину. Он пояснил, что выпил, а после просто хотел покататься — похищать машину не собирался.

По совокупности приговоров гарнизонного военного суда и Тосненского городского суда Ленобласти Гусаров получил три года в исправительной колонии общего режима. В апреле 2023-го его приговорили к году за пьяную езду, проколотые колеса случайной КИА и дальнейший конфликт с владельцами этой машины, где Гусаровым было разбито стекло и помята дверь еще одной машины.

Гусарову запрещено управлять автомобилем в течение 1 года 7 месяцев. Помимо этого в пользу потерпевшего водителя взыскано 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Сумму, которую необходимо будет возместить компании ООО «Гефест», определят в порядке гражданского судопроизводства.

«Гусаров воспитывался в многодетной семье, осознал вину и чистосердечно раскаялся в содеянном, принимал участие в СВО, где был ранен, является ветераном боевых действий, оказывает материальную помощь семье», — уточнили в пресс-службе судов.

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Комментарии
7
Mies
1 час
Какое бессердечие к замечательному представителю новой элиты!
Guddd-Head
1 час
Илита!
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