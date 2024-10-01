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Общество Двое мужчин, напавших на инспекторов ДПС в Гатчинском районе, арестованы

Двое мужчин, напавших на инспекторов ДПС в Гатчинском районе, арестованы

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1 комментарий

Суд избрал меру пресечения двум мужчинам, напавшим субботним вечером на инспекторов ДПС на участке в массиве «Дачный-1» в Ленобласти. Любителей помахать кулаками поместили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК России по 47-му региону.

«Следственным органом двоим мужчинам предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников полиции. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении Следкома по Ленобласти. 

По данным следствия, двое пьяных мужчин, 38 и 42 лет, на дачном участке под Гатчиной напали на инспекторов ДПС, которые приехали на вызов о сломанной камере видеонаблюдения. Полицейские пытались вразумить мужчин, однако в ответ получили оскорбления и угрозы. Как итог, все участники конфликта оказались в канаве, где избивали друг друга.

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Комментарии
1
Абрикосов
9 минут
таких идиЁтов конечно по человечески жаль... возможно приличные люди, семьи и так глупо поломать себе жизнь... (((
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