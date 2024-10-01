Двое мужчин, напавших на инспекторов ДПС в Гатчинском районе, арестованы

Источник: официальный канал Следственного управления СК России по Ленинградской области

Суд избрал меру пресечения двум мужчинам, напавшим субботним вечером на инспекторов ДПС на участке в массиве «Дачный-1» в Ленобласти. Любителей помахать кулаками поместили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК России по 47-му региону.

«Следственным органом двоим мужчинам предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников полиции. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении Следкома по Ленобласти.