Двое мужчин, напавших на инспекторов ДПС в Гатчинском районе, арестованы

Суд избрал меру пресечения двум мужчинам, напавшим субботним вечером на инспекторов ДПС на участке в массиве «Дачный-1» в Ленобласти. Любителей помахать кулаками поместили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК России по 47-му региону.
«Следственным органом двоим мужчинам предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников полиции. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении Следкома по Ленобласти.
По данным следствия, двое пьяных мужчин, 38 и 42 лет, на дачном участке под Гатчиной напали на инспекторов ДПС, которые приехали на вызов о сломанной камере видеонаблюдения. Полицейские пытались вразумить мужчин, однако в ответ получили оскорбления и угрозы. Как итог, все участники конфликта оказались в канаве, где избивали друг друга.