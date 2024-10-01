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Происшествия Под Гатчиной скутер потерял колесо, которое улетело в «Хонду». В реанимации водитель и его 4-летняя дочь

Под Гатчиной скутер потерял колесо, которое улетело в «Хонду». В реанимации водитель и его 4-летняя дочь

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2 комментария

Манёвр водителя скутера привёл к тяжёлым травмам для него и его маленькой пассажирки в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 октября.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 26-летний водитель Spider 2 крайне неудачно развернулся на 68-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Псков» накануне незадолго до половины четвёртого часа дня. По информации агентства, скутером управлял гражданин Таджикистана, с ним ехала 4-летняя дочь.

При развороте иностранец не уступил дорогу грузовому автомобилю, который перевозил трактор. Произошло столкновение. В результате скутер потерял колесо, которое отлетело во встречную «Хонду». По предварительным данным, водитель машины не пострадал, а вот иностранцу и девочке потребовалась помощь медиков.

В полиции уточнили, что обоих госпитализировали в тяжёлом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
2
280303529
1 час
Для водителя Хонды не худший вариант, сможет получить возмещение с владельца грузовика.
282677985
1 час
Главное, что из людей никто не пострадал.
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