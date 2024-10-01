Под Гатчиной скутер потерял колесо, которое улетело в «Хонду». В реанимации водитель и его 4-летняя дочь

Манёвр водителя скутера привёл к тяжёлым травмам для него и его маленькой пассажирки в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 октября.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 26-летний водитель Spider 2 крайне неудачно развернулся на 68-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Псков» накануне незадолго до половины четвёртого часа дня. По информации агентства, скутером управлял гражданин Таджикистана, с ним ехала 4-летняя дочь.

При развороте иностранец не уступил дорогу грузовому автомобилю, который перевозил трактор. Произошло столкновение. В результате скутер потерял колесо, которое отлетело во встречную «Хонду». По предварительным данным, водитель машины не пострадал, а вот иностранцу и девочке потребовалась помощь медиков.