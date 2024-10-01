7 продуктов, которые помогут печени восстановиться. Рассказывает токсиколог

Не шутите с печенью! Источник: Дарья Селенская / Городские порталы







Тот случай, когда молчание не золото. Печень ничего не скажет, если ей плохо. Будет молчать до последнего, даже если уже начались необратимые процессы. Доктор Питер поговорил с токсикологом Михаилом Кутушовым и узнал у него, как позаботиться о здоровье этого ключевого органа в организме, в том числе отказаться от вредных привычек, пить больше чистой воды и включить в рацион важные продукты.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов уверен: помочь органу могут кефир, капуста и еще 5 продуктов. Некоторые из них наверняка есть в вашем холодильнике.

Михаил Кутушов токсиколог, кандидат медицинских наук Телеграм-канал

Продукты, которые восстанавливают печень

Капуста. Этот популярный овощ способствует освобождению печени от токсинов. И если включить его в свой ежедневный рацион, то изменения вы заметите уже очень скоро: снизится вес, улучшится состояние кожи, волос и ногтей. Сельдерей. Содержит эфирное масло, которое положительно влияет на работу печени. Более того, сельдерей предупреждает развитие ожирения печени, помогает похудеть и наладить работу сердца. Оливковое масло. Пользу этого продукта сложно переоценить, ведь в нем содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Они помогают восстанавливать не только печень, но и сердечно-сосудистую систему, защищая организм от окислительного стресса. Куркума. Эта специя стимулирует выработку желчи, улучшая работу печени, а также тормозит канцерогенные процессы. Кефир. Напиток нормализует обменные процессы в организме и ускоряет метаболизм, что положительно влияет на работу печени. Более того, вещества в составе кефира обладают легким желчегонным и мочегонным действием — это позволяет нормализовать желчный обмен. Ягоды. Черника, малина, клюква содержат большое количество антиоксидантов, защищающих печень от повреждения. Поэтому не забывайте про этот продукт. Замороженные ягоды продаются в магазинах круглый год, их можно добавлять в каши, десерты или же есть в качестве полезного перекуса. Цикорий. Напиток помогает снизить уровень холестерина и триглицеридов в тканях печени, улучшая показатели липидограммы. Благодаря этому орган работает как часы.

Нужно ли проводить чистку печени

Одно дело — есть полезные продукты, а совсем другое — чистить свой организм с помощью специальных процедур. Так, например, некоторые решаются на проведение тюбажа. Процедура осуществляется посредством введения зонда — гибкой трубки, которая проходит через рот.

Однако врачи предупреждают: здоровая печень в профилактической чистке (тюбажах, зондированиях и детоксах) не нуждается, это нефизиологично. Последствия могут быть самыми печальными: диарея, механическая желтуха, острый билиарный панкреатит.

Бойтесь желтого цвета

Зачастую понять, что с печенью есть проблемы, непросто. Сбои в работе самой крупной железы в организме могут быть обусловлены многочисленными причинами: медицине известны более сотни заболеваний, как врожденных, так и приобретенных в течение жизни, которые встречаются у людей всех возрастов.

— В основном заболевания печени на начальных стадиях протекают бессимптомно либо с неспецифической симптоматикой, то есть эти болезни легко перепутать с чем-то еще, — отмечает гастроэнтеролог Ийри Алайя.

Ийри Алайя — заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), врач-гастроэнтеролог, диетолог, терапевт, озонотерапевт, кандидат медицинских наук.

Специфические признаки проявляются, когда болезнь уже зашла слишком далеко и возникли серьезные осложнения.

Так как ткань органа лишена нервных окончаний, сама печень не болит в привычном смысле слова — болезненные ощущения возникают в пронизанной нервными волокнами капсуле, которая перерастягивается из-за патологического увеличения железы. Если заболеванием затронуты также желчевыводящие пути, то боль из правого подреберья распространяется на всю правую часть тела.

Зачастую болезни печени сопровождаются различными диспепсическими (связанными с пищеварением) проявлениями:

Холодильник полон, а ничего не хочется? Потеря аппетита — один из признаков болезни печени Источник: Дарья Селенская / Городские порталы







повышенным газообразованием;

чувством переполненности желудка;

быстрым насыщением после еды;

потерей аппетита;

сухостью и горечью во рту;

приступами тошноты и рвоты;

запорами или диареей.