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Общество За неделю в РФ зафиксировали 7 случаев заражения новым вариантом коронавируса ХЕС

За неделю в РФ зафиксировали 7 случаев заражения новым вариантом коронавируса ХЕС

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В России за прошедшую неделю зарегистрировано свыше 35 тысяч случаев заражения COVID-19. Это на 3,3% ниже, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 1 октября.


За этот период сотрудники ведомства зафиксировали семь случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC. Неделей ранее таких случаев было всего два: в Ростовской области и в Уфе.

Кроме того, в период с 24 сентября по 1 октября в РФ зарегистрировано свыше 889 тысяч случаев заражения ОРВИ. Увеличение числа заболевших острой респираторной вирусной инфекцией связано с сезонностью заболевания, а превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 российских субъектах.

«6,2% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В России продолжается кампания по вакцинации против гриппа», – сообщает Роспотребнадзор.

Также в ведомстве отмечают, что на сегодняшний день в РФ привито порядка 26,2 миллионов человек.

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