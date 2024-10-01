За неделю в РФ зафиксировали 7 случаев заражения новым вариантом коронавируса ХЕС

В России за прошедшую неделю зарегистрировано свыше 35 тысяч случаев заражения COVID-19. Это на 3,3% ниже, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 1 октября.
За этот период сотрудники ведомства зафиксировали семь случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC. Неделей ранее таких случаев было всего два: в Ростовской области и в Уфе.
Кроме того, в период с 24 сентября по 1 октября в РФ зарегистрировано свыше 889 тысяч случаев заражения ОРВИ. Увеличение числа заболевших острой респираторной вирусной инфекцией связано с сезонностью заболевания, а превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 российских субъектах.
«6,2% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В России продолжается кампания по вакцинации против гриппа», – сообщает Роспотребнадзор.
Также в ведомстве отмечают, что на сегодняшний день в РФ привито порядка 26,2 миллионов человек.
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