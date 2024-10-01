На М-10 под Тосно на месяц останется одна полоса в сторону Петербурга

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







Дорожные работы вдвое сузят федеральную трассу М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти в одном направлении. Ограничения продлятся до конца октября.

С 4 по 27 октября на 642-м километре федеральной дороги М-10, на объездной Тосно, будет перекрыта одна из двух полос в сторону Петербурга, сообщает 1 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В сторону Москвы движение будет осуществляться как обычно.

На участке будут восстанавливать модульные резинометаллические деформационные швы и пришовные зоны на мосту через реку Тосну. Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой».