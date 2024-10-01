В Бангкоке в горящем автобусе погибли не менее 10 детей. Пожар попал на видео

Как минимум 10 детей погибли при крупном возгорании в туристическом автобусе в Бангкоке. Об этом сообщил телеканал Thai PBS во вторник, 1 октября.

Источник: workpointnews / YouTube

По его данным, учеников одной из школ везли на автобусе из провинции Утхайтхани на обзорную экскурсию в столицу Таиланда. В транспорте находились 38 детей и 6 преподавателей, в результате пожара все они получили ожоги и травмы. 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Для 10 учащихся ожоги оказались смертельными.



Движение транспорта на месте затруднено, скопилась крупная пробка. Судя по кадрам с места ЧП, пламя полностью охватило автобус. Со слов очевидцев, у транспорта могло лопнуть колесо, после чего водитель потерял управление и попал в ДТП, затем произошло возгорание.



К настоящему моменту место оцеплено, все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

