Утренний пожар на Пулковском шоссе сняли даже из самолёта

Автомобильный пожар тормозил водителей на развязке кольцевой автодороги в Московском районе Петербурга. За огнём наблюдали с земли и с воздуха.



Источник: читатель «Фонтанки»







Кадрами с борта самолёта, летевшего над Петербургом около семи часов утра 1 октября, с «Фонтанкой» поделился читатель. В городском МЧС уточнили, что горел «Пежо».



Пожарных на Пулковское шоссе, 46/2, вызвали в начале восьмого часа утра. Менее чем за четверть часа огонь, охвативший машину, ликвидировали силами двух расчётов.



Обошлось без пострадавших.