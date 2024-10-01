Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Избран новый премьер-министр

Правительство Японии 1 октября во главе с премьером Фумио Кисидой в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщает агентство Киодо.

Кисида объявил о своей отставке в августе на фоне низких рейтингов и скандалов в правящей партии: три года премьерства Кисиды сопровождались коррупционными скандалами, наиболее громкий из которых произошел в конце 2023 года и касался коррупции в возглавляемой им Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ).

Новым, 102-м премьер-министром страны был избран Сигэру Исиба — председатель ЛДПЯ. По итогам голосования в нижней палате Исиба получил 291 голос из 465 (лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода — 100 голосов).

Исибе, как и Кисиде, 67 лет, ранее он занимал должности министра обороны (2007–2008), министра сельского хозяйства (2008–2009) и министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики (2014–2016). Исиба намерен распустить нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы 27 октября.