В Петербурге задержали таксиста, который прокатил мотогонщицу по встречке на пути в Пулково. Ему грозит выдворение из России

В Петербурге задержали водителя такси, который устроил для чемпионки мира по ралли-рейдам гонку по встречной полосе на пути в аэропорт Пулково. Мужчина оказался иностранцем, который работал в такси нелегально. Ему грозит выдворение из России. Подробности 30 сентября сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



Водителя установили, а затем и задержали сотрудники УМВД России по Московскому району Петербурга.



Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная москвичкой, чемпионкой мира по ралли-рейдам на мотоцикле Анастасией Нифонтовой. Девушка возвращалась в столицу после участия в Евразийском женском форуме и вызвала такси до аэропорта. На развязке внутреннего кольца КАД с Пулковским шоссе водитель перепутал съезды и оказался на платной трассе М-11. Из ситуации он решил выйти нетривиальным способом: переместился на встречную полосу, чтобы по ней добраться до внешнего кольца КАД. Таким образом мужчина на приличной скорости проехал около двух с половиной километров. Благополучно добравшись до аэропорта, пассажирка получила от водителя скупое «извини». В техподдержке агрегатора, как рассказывала девушка в комментариях под видео, водителя обещали «отправить не переобучение».

Полицейские установили, что водитель является гражданином одного из государств ближнего зарубежья. В России он работал нелегально, а такси водил со своим национальным удостоверением, что запрещено законом РФ.

В отношении мужчины составлены протоколы по статьям 12.15, 12.7 и 18.10 КоАП. Решается вопрос о выдворении из страны.

