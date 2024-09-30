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Афиша Plus Кино В «Авроре» представят новый документальный фильм Ники Стрижак «Подними глаза!»

В «Авроре» представят новый документальный фильм Ники Стрижак «Подними глаза!»

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7 октября отмечается День архитектора. В преддверии праздника 3 октября в Малом зале кинотеатра «Аврора» пройдет закрытая премьера документального фильма телеведущей Ники Стрижак «Подними глаза!», посвященного новой архитектуре Петербурга.

«Это история о том, как и почему менялся облик города за последние 30 лет, через какие трудности и ошибки проходит наше градостроение, почему архитектура может многое рассказать о власти и за что город может отомстить», — говорится в аннотации ленты.

Автор знакомит зрителя с современными архитекторами — молодыми и маститыми, чьи здания или пространства, возможно, большинство жителей города уже хорошо знают. И предлагает сравнивать, спорить, обсуждать, анализировать — в общем говоря, отнестись с личным участием к тому, что мы видим.

Рассказ идет от лица трех героев-архитекторов: Никиты Явейна (создавшего новую архитектуру Главного штаба Эрмитажа), Евгения Герасимова (Экспофорум, Невская ратуша, Судебный квартал) и Владимира Григорьева (Ледовый дворец, Арбитражный суд).

Ника Стрижак — тележурналист, автор и режиссер документальных фильмов «Шведский Петербург», «Голландский Петербург», «Я другое DEREVO», «Русские сезоны. Начо Дуато», «Юрий Темирканов. Автопортрет на краях партитуры», «Дмитрий Хворостовский. Это я и музыка», «Диана Вишнёва. Всегда в движении», «Эрмитаж. Сокровища нации», «Неправильный режиссер Виталий Мельников», «Хранитель. Михаил Пиотровский» и других.

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