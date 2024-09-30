В Москве после драки у ресторана в полицию доставили 38 человек

В Москве почти четыре десятка человек оказались в отделе полиции после застолья в ресторане, которое закончилось рукопашной. Подробности 30 сентября сообщает пресс-служба столичного главка.



Конфликт произошел в заведении в Ставропольском проезде. Посетители сцепились между собой на бытовой почве. По данным ТАСС, сначала нетрезвые гости устроили перепалку, а после уже на улице пустили в ход кулаки.



Пострадавших не оказалось, в полицию доставили 38 человек, 15 из которых получили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда в Россию иностранцами или лицами без гражданства), что может повлечь за собой штраф и выдворение из страны. В отношении двоих составили протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), что предусматривает возможность административного ареста до 15 суток.