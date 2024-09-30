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Общество «Пьюр для пьюритан и никакого орального секса». В приложении для знакомств Pure убрали нетрадиционные фетиши

«Пьюр для пьюритан и никакого орального секса». В приложении для знакомств Pure убрали нетрадиционные фетиши

1 729
3 комментария

Одно из немногих оставшихся в России приложений для знакомств Pure стало более традиционным. Площадка, на которой регистрировались любители свиданий для секса, теперь не настолько откровенна.

Разработчики убрали часть «соблазнов», которые пользователи могут указать в своей анкете. Исчезли такие фетиши, как оральные ласки, футплей, БДСМ и почему-то растительность. Остались вполне невинные для этого приложения массаж, музыка, литература.

Пользователи интернета возмущены. «Пьюр для пьюритан», — пишет пользователь HardForHead в соцсети X. «Вот вы все смеялись, что некоторые женщины в пьюр ищут отношения, а скоро там вообще можно будет только жену или мужа для православного брака искать!» — пишет журналистка Таня Тювилина. «Оральный секс убрали, потому что от него меньше шансов забеременеть?» — интересуется nook2b.

Официально Pure изменения пока не комментировал.

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Комментарии
3
Антти Лахтанен
20 минут
Любви больше нет. Остались случайные знакомства для секса.
266597097
49 минут
Ну, надо же.. только хотел зарегиться.. а для православного брака еще берут?..
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