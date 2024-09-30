РИА: В посольстве РФ подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета в Пакистане

В разбившемся два дня назад вертолете в Пакистане находилось двое россиян. Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение посольства РФ в южноазиатской республике.

«Подтверждена гибель обоих россиян», — заявил пресс-атташе Игорь Колесников.

Напомним, что 28 сентября стало известно о крушении вертолета Ми-8 в округе Северный Вазиристан недалеко от границы с Афганистаном. Тогда издание Geo писало, что «Зафрахтованный вертолет, принадлежавший пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited, потерпел крушение по техническим причинам недалеко от нефтяного месторождения».

На борту находилось 17 человек, из которых трое — члены экипажа. Местные власти сообщали, в результате падения вертолета погибло шесть человек. По некоторым данным, погибшие граждане РФ были пилотами борта.